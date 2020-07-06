شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا ترتفع بدعم آمال فى تعاف تقوده الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الاثنين، مدعومة بآمال في تعاف تقوده الصين من التراجع الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا، في حين لم يبال المستثمرون بزيادة محلية في عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 طوال عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت لعدة أيام. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 168.72 نقطة، بما يعادل 0.65 بالمئة، إلى 25996.08 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 25.28 نقطة، أو 0.81 بالمئة، إلى 3155.29 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 152.75، أو 1.50 بالمئة، إلى 10360.38 نقطة، مسجلا ذروة جديدة.

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