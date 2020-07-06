شكرا لقرائتكم خبر عن النيل لحليج الأقطان: ندرس آليات سداد 231 مليون جنيه للحكومة نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيد عبد العليم الصيفي، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أنه سيتم دراسة آليات سداد مبلغ 231.1 مليون جنيه للحكومة بعد وصول الشركة قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار عن طريق خطاب من الشركة القابضة التشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بأن تقوم شركة النيل لحليج الأقطان بسداد مبلغ 231.1 جنيه مصري، نظير تسوية النزاع القائم بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة النيل لحليج الأقطان بشأن الحكم الصادر‏ من محكمة القضاء الإداري رقم 37542 لسنة 65 ق .

أضاف السيد عبد العليم الصيفى، أنه سيتم البحث خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة التى ستعقد يوم 29 يوليو الجارى مع النظر في الموافقة على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 264962500 جم إلى 529925000 جم ، بزيادة قدرها 264962500 جم ، بواقع سهم لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم .

أضاف أن الزيادة ستخصص لقدامى المساهمين كلا بحسب نسبة مساهمته في رأس المال، على أن يتم سداد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقداً ، بالإضافة إلى مصاريف اصدار بواقع 12,5 قرش لكل سهم ، مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً ، مع ما يستتبعه ذلك من تعديل المادتين ( 6 ، 7 ) من النظام الأساسي للشركة ، وتفويض مجلس الإدارة في إجراء تلك التعديلات طبقاً لما يسفر عنه الاكتتاب.

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أوضح السيد الصيفى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية ارسلت للشركة خطابا يفيد موافقتها على نشر افصاح الشركة المتضمن زيادة رأس المال لسداد مستحقات الحكومة.