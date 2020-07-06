شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بانخفاض طاقة تكرير النفط الروسية المتوقفة 11.5% فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع انخفاض طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة فى روسيا بنسبة 11.5 بالمئة إلى 2.061 مليون طن فى أغسطس من يوليو .

وروجعت بيانات يوليو بالزيادة، لترتفع ستة بالمئة تقريبا عن خطة سابقة وتصل إلى 2.328 مليون طن.

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وبلغت الطاقة المتوقفة 3.797 مليون طن فى يونيو ، بانخفاض 155 ألف طن عن خطة سابقة.