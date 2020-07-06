شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 6-7-2020.. وعيار 24 يسجل 214.05 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الاثنين 6-7-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 214.05 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 214.05 ريال بما يعادل 57.06 $
سعر الذهب عيار 22
بنحو 196.21 ريال بما يعادل 52.31 $
سعر الذهب عيار 21
بنحو 187.30 ريال بما يعادل 49.93 $
سعر الذهب عيار 18
بنحو 160.54 ريال بما يعادل 42.80 $
سعر الذهب عيار 14
بنحو 124.86 ريال بما يعادل 33.29 $
سعر الذهب عيار 12
بنحو 107.02 ريال بما يعادل 28.53 $
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,657 ريال بما يعادل 1,775 $
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,498 ريال بما يعادل 399.44 $
سعر كيلو الذهب
بنحو 214,047 ريال بما يعادل 57,061$
وتراجعت أسعار الذهب العالمية، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجى .
وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.
كما تراجع مؤشر الدولار - الذى يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.
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