شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى الجنيه أمام الدولار يدفع الذهب للتراجع فى مصر رغم ارتفاعه عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب تراجع سعر الدولار فى مصر على مدار يومين أمام الجنيه، فى هبوط سعر الذهب فى مصر بقيمة جنيهين قبل قليل، إذ انخفض جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 794 جنيها للجرام ، وذلك بالرغم من ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميا إلى 1785 دولارا، بحسب إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية.

أسعار الذهب ..

عيار 18 : 680.50 جنيه

عيار 21 : 794 جنيها

عيار 24 : 907.40 جنيه

الجنيه الذهب : 6352 جنيها

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السعر العالمي : 1785 دولار



وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا في التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، ، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري انخفاضا بحوالي خمسة قروش، ليسجل 16.2 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، مقابل 16.07 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، أمس.

ويتعامل تجار الذهب على شراء وبيع الذهب الخام عبر الدولار، الأمر الذى يجعل أى تغير فى سعر الدولار يؤدى إلى تغير فى سعر الذهب فىسوق الصاغة، وهى ضمن القواعد الحاكمة لحركة الذهب فى مصر.

عالميا سجل الذهب ارتفاع بنسبة 0.46 % لترتفع أوقية الذهب من 1775 إلى 1785 دولارا للأوقية، مع ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.