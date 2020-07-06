شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد يهبط ببورصة البحرين بختام تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% خاسراً 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1277.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم بقيمة 384.9 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 4.23% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.49%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.39% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.93% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.34%، كما ارتفع سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 13 أغسطس إلى يوم الأحد الموافق 12 يوليو لعام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركات البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي إف إتش المالية، عن عمليتا صنع السوق خلال شهر يونيو لعام 2020.