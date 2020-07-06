شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 606.078 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 11087 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 1839 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 12923 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 2369 نقطة.