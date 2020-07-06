شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قياسى لمبيعات التجزئة بمنطقة اليورو فى مايو مع تخفيف القيود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت تقديرات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الاثنين، أن المستهلكين في منطقة اليورو عادوا بأعداد كبيرة للتسوق في مايو بالتزامن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في دول المنطقة بما يشير إلى تعاف ضخم في المبيعات بعد انخفاضات قياسية سجلتها في مارس وأبريل.

وقال يوروستات إن المبيعات في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت 17.8 بالمئة في مايو مقارنة مع أبريل في أكبر زيادة على بيانات يوروستات التي تعود إلى العام 1999.

والزيادة أكبر من توقعات السوق التي كانت لارتفاع نسبته 15 بالمئة.

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لكن على أساس سنوي، مازالت مبيعات مايو منخفضة 5.1 بالمئة بما يظهر أن التعافي أبعد ما يكون عن الاكتمال. لكن هذا الانخفاض جاء بنسبة أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت لتراجع بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة مع مايو من العام الماضي.

وأظهرت بيانات يوروستات المعدلة أن الارتفاع في مايو عن الشهر السابق عوض جزئيا الانخفاضات القياسية المسجلة في الشهرين السابقين عليه، حين تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 12.1 بالمئة في أبريل و10.6 بالمئة في مارس.

وواصلت المبيعات عبر الإنترنت نموها، وزادت سبعة بالمئة في مايو وكانت القطاع الفرعي الوحيد لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو الذي لم يعاني أي انخفاضات خلال إجراءات الغلق العام.

وارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة 13.9 بالمئة في ألمانيا و25.6 بالمئة في فرنسا.