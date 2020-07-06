شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النحاس تقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين مقتربة من تسجيل أعلى مستوى لها في خمسة أشهر - الذي بلغته بالفعل في الأسبوع الماضي - وذلك نتيجة قوة الطلب من الصصين (أكبر مستهلك للمعادن الصناعية في العالم) فضلا عن مخاوف تعطل الإمدادات من تشيلي بسبب فيروس "كورونا".



وكان النحاس قد ارتفع 1.5% في تعاملات لندن اليوم إلى 6105 دولارا للطن كما لامس 6120 دولار للطن في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ الثاني والعشرين من يناير/كانون الثاني.

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وتعاني تشيلي التي تعد أكبر منتج للنحاس في العالم من تبعات انتشار فيروس "كورونا" مما أثار تكهنات بنقص المعروض والإنتاج من مناجم الدولة اللاتينية مع الأخذ في الاعتبار اعتماد موازنتها الحكومية بشكل كبير على إيرادات التعدين.



وسجلت واردات الصين في مايو/أيار 436.030 ألف طن من النحاس، وهو ما يقل بنسبة 5.5% مقارنة بأبريل/نيسان لكن أعلى بنسبة 20% على أساس سنوي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 2.77 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.77 دولار وأقل سعر عند 2.72 دولار.