شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يرتفع بحوالي 2% مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على ارتفاعها بحوالي 2% مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين مسجلة أعلى مستوى فى أسبوعين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقت يوم الجمعة ، يدعم هذا الارتفاع آمال تعافى مستويات الطلب العالمي ،وتحقيق أفضل نقطة توازن بالسوق خلال تموز/يوليو الجاري.

ارتفع خام برنت بحوالي 2.0% إلى مستوي 43.68$ للبرميل الأعلى منذ 23 حزيران/يونيو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 42.84$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.79$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ،فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بجانب ضعف التعاملات بسبب عطلة رسمية فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 5% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد انخفاض حاد فى المخزونات التجارية الأمريكية ،فى علامة على تحسن مستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

قفزت أسعار الخام الدولي لأعلى مستوى فى أسبوعين ، فى مستهل تعاملات الأسبوع الجاري ، بفضل آمال تعافى مستويات الطلب العالمي من أزمة فيروس كورونا ، خاصة مع توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية عن الاقتصادات الكبرى فى معظم أنحاء العالم.

ومع تمديد تحالف "أوبك بلس"لاتفاق خفض المعروض العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا لمدة شهر إضافي خلال تموز/يوليو الجاري ، فمن المتوقع مع تحسن الطلب وتراجع العرض ، أن يحقق سوق النفط أفضل نقطة توازن خلال هذا الشهر.