شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات قطاع الخدمات الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،والعزوف عن شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الخدمات خلال حزيران/يونيو.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 96.67 نقطة الأدنى منذ 24 حزيران/يونيو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.15 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.20 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.1% ، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الاستقلال فى الولايات المتحدة وإغلاق أسواق المال الأمريكية.

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وعلى مدار الأسبوع الماضي، فقد مؤشر الدولار نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، فى ظل صدور بيانات قوية عن معظم الاقتصادات الكبري ،والتي تؤشر بتعاف سريع للاقتصاد العالمي من أزمة فيروس كورونا.

وبفضل تلك البيانات ،مع توارد بعض الأنباء الإيجابية عن بعض الأدوية واللقاحات المرشحة لعلاج فيروس كورونا المستجد ،فالمعنويات فى معظم أسواق المال العالمية مرتفعة ،ويندفع المستثمرين إلى شراء الأصول ذات المخاطر العالية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن قطاع الخدمات خلال حزيران/يونيو ،توفر تلك البيانات مؤشرات قوية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 50.0 نقطة خلال حزيران/يونيو من مستوى 45.4 نقطة فى أيار/مايو.