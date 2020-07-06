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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بأكثر من 1% بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مقتربة من أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.
ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 1.2% إلى مستوي 18.27$ ، من مستوي الافتتاح عند 18.06$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.93$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 1.5% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بدعم طلب أصول الملاذات الآمنة ،وآمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.
وسجل معدن الفضة يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 18.44$ للأونصة ، قبل أن يتراجع ليومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.
تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.77 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.
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