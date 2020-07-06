شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى 4 أسابيع بفضل مكاسب قوية لقطاع البنوك وشركات السيارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،لتستأنف مكاسبها التي توقفت الجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا بفضل الصعود الواسع لقطاع البنوك والشركات المالية ،بجانب ارتفاع معظم أسهم شركات صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.4% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 10 حزيران/يونيو الماضي عند 370.28 نقطة ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.8% ، فى أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا نسبة 2.2% ، فى ثاني خسارة مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بدعم آمال تحقيق تعاف سريع للاقتصاد الأوروبي من أزمة فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

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تصدر قطاع البنوك والشركات المالية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 4.0% ، تاليه قطاع صناعة السيارات مع صعود بنسبة 2.5% ، بعد موجة صعود قوية فى الأسواق الصينية.

من ناحية أخرى أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة أنه تم منح الموافقة المشروطة لاستخدام دواء جلعاد المضاد للفيروسات ، ليكون أول دواء مصرح باستخدامه فى الاتحاد الأوروبي لعلاج فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 2.0% ،وسجلت أعلى مستوى فى نحو شهر ، قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وتعود الأسواق الأمريكية للعمل بعد عطلة يوم الجمعة احتفالا بعيد الاستقلال.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.7% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 1.6% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.