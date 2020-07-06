شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، ويكبح المكاسب ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,778.88$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,773.91$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,769.86$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب"تعاملات الجمعة مستقرا دون أي تغيير ، ضمن نطاق محدود جدا من التداولات ، بسبب عطلة عيد الاستقلال فى الولايات المتحدة ،وحقق المعدن ارتفاعا بنسبة 0.25% فى اليوم السابق.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.77 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب.

ويكبح توسيع مكاسب المعدن النفيس حاليا ،هو ضعف طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وهو ما ينعكس على صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,191.47 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.