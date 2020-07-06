شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بالإعلان عن توقعاتها لأرباح 65 شركة مدرجة بالسوق السعودية وتقع تحت تغطيتها، عن الربع الثاني 2020. وحسب تقرير للمجموعة المالية اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، قامت هيرميس بتحديد الأسعار المستهدفة للشركات التي أعلنت عن توقعات لها، مع التوصية عليها، واشتملت على توصية بالحياد على 33 سهماً، والتوصية بالبيع على 14 سهماً، وبالتوصية على 18 سهماً بالشراء. وتوقعت هيرميس أن تحقق الشركات الـ 65 إيرادات تصل إلى 233.48 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، و1.26 تريليون ريال في العام كاملاً. Advertisements كما توقعت شركة الأبحاث أن تحقق الشركات الـ 65 أرباحاً تصل إلى 36.63 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، و269.2 مليار ريال في العام كاملاً. أخبار وتقارير ذات صلة الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو

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