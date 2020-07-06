الذهب مستقر مع تعويض مخاوف الفيروس ضغط صعود الأسهم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الذهب

استقر الذهب اليوم الاثنين في الوقت الذي تعوض فيه المخاوف المستمرة من تصاعد الإصابات بفيروس كورونا الضغط الناجم عن صعود الأسهم مع تحول الاهتمام صوب بيانات قطاع الخدمات الأمريكي التي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1777.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:49 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1784.30 دولار للأوقية.

وفي أول أربعة أيام من يوليو تموز، سجلت 15 ولاية أمريكية زيادات قياسية في حالات الإصابة بكوفيد-19، مما دفع البعض لوقف خطط تخفيف اجراءات العزل. واستمرت زيادة حالات الإصابة في الهند واستراليا والمكسيك.

ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1907.84 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 808.12 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.5 بالمئة إلى 18.13 دولار للأوقية.