الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 6 يوليو 2020

تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، في منتصف تعاملات اليوم الأثنين 6 يوليو 2020، في البنوك العاملة في السوق المحلية، بقيمة بلغت قرشين.
يأتي ذلك بعد تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه المصري، بقيمة تراوحت بين 3 قروش و6 قروش في ختام تعاملات أمس، في البنك المركزي المصري، وبقيمة تراوحت بين قرشين إلي 4 قروش في عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.
وبلغ سعر الدولار نحو 16.03 جنيه للشراء، و 16.13 جنيه للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.05 للشراء، 16.15 جنيه للبيع.
وبلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي، للدولار نحو 16.04 جنيها للشراء، و 16.14 جنيه للبيع، فيما بلغ متوسط سعر البيع نحو 16.02 جنيه للشراء، و 16.15 جنيه.
وكان سعر الدولار الأمريكي، يشهد حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، خلال فترة تجاوزت الشهرين، قبل أن يصعد بقيمة بلغت 11 قرشا خلال تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مايو الماضي.
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