الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت محاولات لاختراق مستوى 43.38 الآن، ليتجه نحو تحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، لكننا بانتظار إغلاق الشمعة اليومية بالنسبة لهذا المستوى وأيضاً بالنسبة للدعم 42.30، والتي تمثّل مفاتيح الاتجاه التالي.

 

وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.20 والمقاومة 44.50

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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