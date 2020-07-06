شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة ميلاً صاعداً الآن ليبتعد عن خط الاتجاه اللحظي الصاعد، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار اختراق 18.38 لتأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي عند 18.93، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 17.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.85 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد