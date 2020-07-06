شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار اختباراً لمستوى 1.2515 دون أن يتمكن من اختراقه، وكما أشرنا صباحاً، يشكّل هذا المستوى أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2435، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصادر هذا الصباح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي