شكرا لقرائتكم خبر عن ساب يبدأ طرح صكوك الإصدار المحلي بالريال السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي البريطاني "ساب" عن بدء طرح صكوك الإصدار المحلي لرأس المال للشريحة الثانية مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً في المملكة العربية السعودية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأنه سيتم تحديد قيمة الطرح للإصدار الأول بموجب البرنامج المحلي وفقاً لظروف السوق.

وبحسب البيان، سيبدأ الطرح اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 6 يوليو حتى 28 يوليو الجاري، علماً بأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم مستثمرين ذوي خبرة مقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأشار البنك إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال سعودي، علماً بأن سعر طرح الصك مليون ريال، بقيمة اسمية مليون ريال.

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وقال البنك، إن عائد الصك سيكون السعر السائد للإقراض بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة 6 أشهر زائد هامش ربح (يتم تحديده لاحقاً).

هذا وتبلغ مدة استحقاق الصك عشر سنوات قابلة للاسترداد خلال خمس سنوات حسب ظروف السوق.

يُذكر أن البنك أعلن، أمس الأحد، عن اعتزامه تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي "برامج الصكوك" الذي سبق للبنك إنشاؤه وإنشاء برنامج صكوك محلي.

وأفاد البنك، بأن إنشاء برنامج الصكوك الدولي سيكون لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة عمليات التكامل المرتبطة بالاندماج مع البنك الأول، و ارتفاع مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.