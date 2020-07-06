شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق دراية ريت يُقرر توزيع أرباح بقيمة 9.7 مليون ريال عن الربع الثاني 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 9.675 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.09 ريال لكل وحدة، وبنسبة 0.90% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 15 يوليو الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 13 أغسطس المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح بقيمة 20.060 مليون ريال على مالكي وحدات الصندوق عن فترة الاستحقاق للربع الاول من العام 2020.