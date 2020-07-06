الذهب يتراجع عالميا مع هدوء الطلب على الملاذات الآمنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، فى ظل هدوء الطلب على الملاذات الآمنة وارتفاع شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم بيانات اقتصادية إيجابية عززت التفاؤل بشأن حدوث تعافى اقتصادى من خسائر كورونا ولو بشكل تدريجي . وتراجع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1784.10 دولار للأوقية ، في حين استقر سعر التسليم عند 1776.40 دولار للأوقية.

كما تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات - بنحو 0.3% إلى 96.926 نقطة.

وأظهرت بيانات صادرة صباح اليوم، تعافي الطلبيات الصناعية في ألمانيا خلال شهر مايو تزامنا مع بدء تخفيف قيود الإغلاق واستئناف النشاط الاقتصادي.

وقد أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، وتراجع معدل البطالة لـ 11.1% في يونيو، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأكبر عالميا لديه قدرة على التعافي من خسائر كورونا بشكل تدريجي رغم استمرار ظهور إصابات جديدة بالفيروس.

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