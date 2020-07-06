البنك التجارى الدولى يتعاقد مع أحد الفنادق لتوفير غرف للعزل الصحى لموظفيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد سلطان: الاستثمار في العنصر البشري والحافظ على سلامته على رأس أولوياتنا والبنك يسخر كل إمكانياته لتخطي الأزمة الراهنة عبر فريق من أمهر كوادر أداره الأزمة في المنطقة.

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن تعاقده مع أحد أكبر فنادق القاهرة لتوفير 30 غرفة لعزل موظفيه المصابين بفيروس" كوفيد -19 ".

ويأتي التعاقد في إطار حرص البنك التجاري الدولي على صحة وسلامه موظفيه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء "كوفيد-19".

ويؤكد البنك أن الإستثمار في البشر هو استثمار في المستقبل وأن أمن وسلامة الموظفين هما الأولوية القصوى لدى الإدارة العليا، حيث تم العمل على اتخاذ بعض الإجراءات الاستباقية بالإضافة إلى إتاحة كافة الإمكانيات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس

يذكر أن CIB كان من أوائل البنوك المصرية التي سارعت بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فضلا عن استخدام مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالوقاية وتوعية موظفي البنك بأفضل التدابير الاحترازية مثل إلزام جميع العملاء والموظفين بارتداء قناع الوجه الطبي في حالة التواجد بأي من فروع البنك التجاري الدولي

من جانبه قال محمد سلطان ،الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي – مصر، " إن الاستثمار في العنصر البشري أهم أولويات البنك لأنه أساس النجاح لأي مؤسسة، لذلك نحن نؤمن به ونسخر له كل الإمكانيات المتاحة

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وأكد سلطان أن البنك التجاري الدولي أجرى الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا لـ 22% حتى الآن من إجمالي موظفيه للاطمئنان على صحتهم، مشيرا إلى أن فريق من أمهر الكوادر في المنطقة يدير الأزمة الراهنة وباستخدام أحدث بروتوكولات إدارة الأزمات المطبقة عالميا

تابع: "توفير غرف مخصصة للعزل الصحي لموظفينا المصابين بفيروس كورونا المستجد يأتي ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يطبقها البنك للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين، بجانب دعم جهود الدولة لتخفيف التكدس على المستشفيات الحكومية"

وشدد سلطان على ضرورة التكاتف لمواجهة هذا التحدي، ولا بد من بذل المزيد من الجهد في هذه الأوقات الصعبة لدعم وحماية مجتمعنا، وموظفينا.

وأكد أن البنك التجاري الدولي يقوم أيضا بدور مجتمعي مستمر من خلال كافة أشكال الدعم حيث قام البنك في الفترة الوجيزة السابقة بتخصيص وصرف أكثر من 125 مليون جنيه من أجل دعم جهود الحكومة المصرية والمجتمع لمواجهة وتخفيف آثار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ومساندة العمالة اليومية التي تضررت جراء الظروف الراهنة.

وقدم البنك التجاري الدولي تبرعًا بقيمة 250 ألف دولار لصندوق الاتحاد الأفريقي لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى تقديم تبرع بمبلغ 100 ألف دولار لدعم المتضررين من كورونا في كينيا وذلك امتدادا لدور البنك المجتمعي في أفريقيا وفي إطار سياسية البنك للتوسع في القارة.