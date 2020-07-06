شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه دمياط" : 1.7 مليار جنيه إجمالى استثمارات قطاعى مياه والصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد بدوي عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، بأن إجمالي استثمارات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضاف المهندس محمد بدوى عسل، أنه تم التنفيذ والاشراف على عدد من المشروعات الكبرى بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة في إطار تنفيذ رؤية الدولة لدعم البنية التحتية تحت مظلة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أو شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، ومن أهمها مشروعات الخطة الاستثمارية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة بلغت 1.1 مليار جنيه، والتي تمثلت في 5 مشروعات في قطاع مياه الشرب بقيمة 299 مليون جنيه وهي «مشروع خزانات رأس البر (مرحلة أولي) – مشروع خزانات علوية – تطوير وتأهيل محطة مياه البستان – تطوير وتأهيل محطة مياه دمياط – تطوير وتأهيل محطة مياه كفر سليمان»، كما تم تنفيذ عدد 5 مشروعات في قطاع الصرف الصحي بقيمة 801 مليون جنيه، وهي مشروعات «تطوير مجاري دمياط (السنترال الجديد) - المحطة الثلاثية لمدينة شطا - توسعات محطة رأس البر - المحطة الثلاثية باللوزي»، بالإضافة لمشروعات صرف صحي القري والتي تقدم خدمة الصرف الصحي لعدد ٢٠ قرية محرومة شملت شبكات ومحطات رفع وخطوط طرد.

وأشار إلى خطة تطوير الأداء التي قامت بها الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي شملت تطوير أعمال داخل الشركة بتكلفة ٦٢٨ مليون جنيه، تضمنت تطوير ورفع كفاءة العديد من محطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا شبكات المياه والصرف وتحديث عدد كبير من الآلات والمعدات بالشركة وبعضها منفذ ذاتيا، كما شمل ذلك إنشاء مركز خدمة عملاء مطور يعمل بالنظام المركزي المميكن، بالإضافة لتحديث عدد ١٥ مركز خدمة عملاء أخرى قائمة بالمحافظة، وإنشاء مركز التدريب الإقليمي والمجهز بأحدث معدات التدريب والوسائل التعليمية والتوضيحية، وإنشاء قاعة مؤتمرات رئيسية بمقر الشركة منفذة ذاتيا ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية، وكذلك إنشاء قاعة مخصصة للمتابعة البرلمانية لتلقي طلبات النواب ومتابعتها، وتطوير إدارة الفواتير وتجهيزها بأحدث الطابعات والمعدات والبرامج.

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وأضاف المهندس محمد بدوى عسل، أن من أهم إنجازات الشركة خلال تلك الفترة، تطوير وتنفيذ منظومة العدادات مسبقة الدفع، وتجهيز عدد ٧ مراكز خدمة عملاء مخصصة لذلك، وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالشركة وتطوير إدارة الخط الساخن وتزويدها بأحدث برامج ومعدات الCall Center وتطوير منظومة التعامل مع الأزمات، والتي ساهمت بشكل قوي خلال أزمات مواجهة الأمطار والسيول ومواجهة أخطار جائحة كورونا Covid-19 وتطوير إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية، لافتا إلى تدعيم الحملة الميكانيكية لقطاعي المياه والصرف بالشركة بعدد من المعدات والسيارات بتكلفة ٤٥ مليون جنيه.

وفي إطار حرص الشركة علي جودة مياه الشرب وكفاءة معالجة الصرف الصحي، أوضح أنه تم تطوير وتأهيل قطاع المعامل باستثمارات بلغت نحو ٤٥ مليون جنيه، حيث تم تزويده بأحدث الأجهزة وتجهيز وحدة المعمل المتنقل وتطوير ورشة صيانة أجهزة المعامل، وتم افتتاح ٣ معامل فرعية جديدة هي (ميت ابو غالب - فارسكور - دقهلة ١) وكان نتاج ذلك حصول المعمل الرئيسي علي اعتماد شهادة WSP لسلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه السلام.

وأشار إلى أنه تم تزويد قطاعات الشركة المختلفة بعدد من البرامج الحديثة لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات بتكلفة ١٣ مليون جنيه، حيث حصلت الشركة علي عدد من شهادات الاعتماد والجودة العالمية أهمها ٥ شهادات ISO في مجالات الجودة والبيئة والمعامل وسلامة الغذاء، وحصول عدد ٦ محطات مياه و ٩ محطات صرف صحي وشبكة ورافع صرف صحي علي شهادة TSM.

وأكد المهندس محمد بدوى عسل أن الشركة تتابع تنفيذ خططها الاستثمارية والجاري تنفيذ مشروعاتها حاليا بتكلفة تقديرية بلغت ٣.٣ مليار جنيه، والتي سيجني أهالي محافظة دمياط ثمارها خلال الفترة المقبلة.