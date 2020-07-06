شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل بجلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% رابحاً 16.27 نقطة ليصل إلى مستوى 7404.76 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 3.46% خاسراً 278.87 نقطة ليصل إلى مستوى 7771.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.9 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاعي الاتصالات وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.08%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.02%.

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وقفز 116 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4.10%، ثم سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 3.65%، ثم سهم "الجزيرة" بنسبة 3.51%، فيما تراجعت 63 سهماً على رأسها سهم "دارية ريت" بنسبة 3.94%، ثم سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 3.01%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 2.24%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 215.3 مليون ريال سعودي.

وفى سياق متصل أعلن البنك السعودي البريطاني، عن عزمه على تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق للبنك إنشاؤه ("البرنامج الدولي") وإنشاء برنامج صكوك محلي ("البرنامج المحلي")، لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، بموجب برامج الصكوك ("الصكوك") في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى (فيما يتعلق بالبرنامج الدولي) أو الريال السعودي (فيما يتعلق بالبرنامج المحلي) ، وذلك بمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج الدولي لا يتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي، وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج المحلي لا يتجاوز 5 مليارات ريال سعودي أو ما يعادلهما في أي وقت من الأوقات.