سنتكس: معنويات مستثمرى منطقة اليورو ترتفع فى يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت للشهر الثالث على التوالي في يوليو، لكن هبوطا حادا في التوقعات يشير إلى أن قوة دفع التعافي من أثر جائحة كورونا قد تتلاشى سريعا.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى -18.2 من -24.8 في يونيو. وكان متوسط توقعات رويترز لارتفاع إلى -10.9.

وارتفع مؤشر الوضع الحالي للشهر الثاني على التوالي إلى -49.5 في يوليو من -61.5 في يونيو. لكن مؤشر التوقعات لمنطقة اليورو انخفض إلى 19.5 من 21.8.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتيكس "ثمة مبعث خطر من أن يتلاشى الزخم الصعودي في وقت مبكر وبسرعة خلال الصيف".

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وقال المستثمرون إنهم يتوقعون تعويض نحو 60 بالمئة فقط من الخسائر الاقتصادية المتعلقة بكورونا خلال عام في منطقة اليورو.

وفي ألمانيا، توقع المستثمرون تعويض نحو 65 بالمئة فقط من الخسائر خلال عام على الرغم من حزمة تحفيز اقتصادي حكومية، كما تراجع مؤشر التوقعات قليلا في أكبر اقتصاد في أوروبا.

شمل مسح سنتكس 1109 مستثمرين وأُجري بين الثاني والرابع من يوليو.