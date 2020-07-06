شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع الملابس الجاهزة تبدأ توريد 40 مليون كمامة قماش لهيئة الشراء الموحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المصانع التابعة لغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية في توريد40 مليون كمامة قماش الي الهيئة المصرية للشراء الموحد ولصالح وزارة التموين والتي ستقوم بطرحها للبيع لاصحاب البطاقات التموينية وذلك للمساهمة في توفير الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد دكتور محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة الغرفة أن ما يقرب من 800 مصنع من مختلف المحافظات والمناطق الصناعية ستشارك في عملية الانتاج والتوريد بشكل مباشر او غير مباشر وان الغرفة تتابع التزام المصانع لاشتراطات هيئة المواصفات والجودة للحفاظ على صحة المستهلك المصرى.

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واضاف برغم خسائر المصانع الكبيرة جراء ازمة كورونا الا انها وضعت هامش ربح بسيط انطلاقا من مسئولياتها الوطنية ومشاركتها في التصدي لتداعيات فيروس كورونا وعدم تحميل المواطن ايه اعباء مالية ومساعدته في توفير الوقاية والحماية باسعار اقتصادية .

وقال عبد السلام ان مصانع الملابس اكتسبت خبرة كبيرة في تصنيع الكمامات القماش خلال فترة زمنية قليلة وأصبحت قادرة علي تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة عالية وستقوم المصانع بتوريد ٢٠ مليون كمامة قماش الي هيئة الشراء الموحد خلال شهريوليو و٢٠ مليون كمامة خلال شهر اغسطس ونعمل علي تقليل مدة التوريد لتصبح شهر ونصف بدلا من شهرين.حيث تستطيع المصانع الان انتاج اكثر من مليون كمامة يوميا وهو ما يؤهلنا لنكون مركزا لتصنيع وتصدير الكمامات القماشية خارجيا.