شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم .. الطماطم 1.5 جنيه والفاصوليا 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 6-7-2020 استقرارا فى جميع الأصناف بسوق العبور للجملة وذلك حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن جميع الأصناف متوفرة بسوق العبور للجملة وبكميات تكفى للاحتياجات والطلب وهو ما ينعكس على الأسعار بالنسبة للمستهلك، موضحا أن أسعار البطاطس 2.5-3.5 جنيها و سجلت أسعار الفاصوليا بين5 – 7 جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات.

وأشار النجيب في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار البصل بين 2-3 جنيهات ، فيما استقرت اسعار الباذنجان البلدى والرومي بين 1.5 - 3جنيها للكيلو م، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها.

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وسجلت أسعار الطماطم بين 1.5 – 4 جنيهات للكيلو.

وكان الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، قال إنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة عن 3 ملايين و520 ألف طن، حتى 30 من الشهر الماضى، وجارى الشحن، متوقعا أن تزيد صادرات مصر الزراعية خلال عام 2020 عن 5.5 مليون طن، رغم ازمة كورونا، بشكل يزيد عن معدلات 2019.

وأضاف " العطار"، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، أن الشحنات التي تصدرها مصر إلى أي دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعي مدون عليها اسم الدولة "بلد المنشأ "، وهي غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ " جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج، مشيرا الى أن منتجات مصر الزراعية ذات جودة عالية ومشهود لها عالمياً، أذ لم تتوقف مصر عن التصدير رغم أزمة كورونا.