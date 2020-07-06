شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 22 جنيها من المزرعة وكرتونة البيض بـ28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6- 7 - 2020 استقرارا فى الأسعار، وأكدت شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن السوق يتميز بزيادة المعروض خلال هذه المرحلة مما يحافظ على الأسعار، وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن أسعار الدواجن اليوم استقرت عند 22 جنيها للكيلو من المزرعة، موضحا انها تباع للمستهلك بين 25 - 27 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا سعر الكيلو 35 جنيها للمستهلك.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة، أن أسعار الدواجن البلدي 27 جنيها للكيلو من المزرعة، في حين وصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك، وان أسعار البيض 28 جنيها للكرتونة في المزرعة، مشيرا الي أن سعر المستهلك يتراوح بين 33 - 35 جنيها للكرتونة.

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يذكر أن الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تواصل حملاتها التحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور والامراض الوبائية والتى يقوم بها اطباء الطب الوقائى بالهيئة والمحافظات كأجراء احترازي حفاظا على الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في تصريحات "الخليج 365 "، إن الهيئة ممثلة فى الادارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها اصــــدار شهادات الامــان الحيوى لمزارع الدواجن بعد أن يتم التأكد من مطابقتها لشروط الامان الحيوى، بالإضافة الى اعطاء تصاريح نقل الطيور الصادرة من الادارات البيطرية التى تتبع المديريات البيطرية وتصريح الطيور المنقولة بين المحافظات.