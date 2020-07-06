شكرا لقرائتكم خبر عن اليوان الصينى يقود مكاسب عملات السلع الأولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد اليوان الصينى الاتجاه الصعودى لعملات السلع الأولية أمام الدولار اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المخاطرة فى ظل تنامى التوقعات لتعاف اقتصادي فى الصين.

وقفز مؤشر الأسهم الصينية القيادية لأعلى مستوى في خمسة أعوام مع مراهنة المتعاملين على انتعاش في الصين، ليسجل اليوان أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ 18 مارس.

وقال هاو تشو الخبير في كومرتس بنك "التعافي الاقتصاد يبدو مشجعا ويبدو مرجحا أن يستمر في حين ساهم غياب عناوين أخبار تجارية عنيفة في تهدئة قلق المستثمرين في الوقت الحالي على الأقل".

ويعود انتعاش النشاط الاقتصادي في الصين بالنفع على استراليا وأورويا اللتين تعتبر بكين أكبر شريك تجاري لهما.

Advertisements

وارتفع اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1303 دولار مسجلا ذروة أسبوعين عقب بيانات أظهرت نمو الطلب على السلع الصناعية الألمانية 10.4 بالمئة في مايو، متعافيا من أكبر هبوط منذ بدء تسجيل البيانات في 1991 في الشهر السابق.

وزاد الدولار الاسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6975 دولار أمريكي عقب صعود بنسبة 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي مع تركيز السوق على اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي المقرر غدا الثلاثاء.

وأدى تجدد الإقبال على المخاطرة لهبوط الدولار. وتعاني العملة الأمريكية بالفعل بسبب الزيادة المستمرة للإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والتي دفعت المستثمرين للحد من الانكشاف علي الدولار في الأسبايع الأخيرة.

ومقابل سلة من العملات، نزل مؤشر الدولار 0.4 بالمئة إلى 96.82 وهو أقل مستوى منذ الثاني من يوليو.

وارتفع الجنيه الاسترليني قليلا إلى 1.2509 دولار وسط أنباء تفيد أن وزير المالية ريشي سوناك يخطط لرفع الحد الأدني لتطبيق الضريبة العقارية وخفض ضريبة القيمة المضافة لقطاع الضيافة.