34.6 % زيادة قيمة الأرباح بالهيئات الاقتصادية عام 2017/2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامة والإحصاء اليوم الاثنين "النشـرة السنويــة للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الإقتصادية عــام 2017/2018 "
ومن أهم المؤشرات مايلى:
- بلغــت قيمـة الأربــاح ( الفــائض القــابــل للتــوزيــع) 126.1مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 93.7 مليار جنيه، عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 34.6 ٪ تركزت هـذه الـزيادة في نشـاط النقل والتخزين والمعلـومـات والاتصالات بنسبة 69.5٪، 59.7٪على التوالي في الوقت الـذي انخفضت أربـاح نشـاط الوساطة المالية والتأمين بنسبة 57.6٪.
- بلغــــت قيمـة إجمـالي رأس المـال المدفوع 116.7 مليار جنيه عــام 2017/2018 مقابـل 107.3 مليار جنيـه عام 2016/2017، بنسبة زيــادة قدرها 8٫7 % تركزت هذه الـزيادة في نشاط الإتصالات وتـرجـع هـذه الزيــادة نتيجة للتوســع في كثرة الاستثمـارات لشـركـات الاتصالات ويــوجــد زيــادة ايضـاً في نشاط النقل والتخزين.
-بلغــت قيمـة مشروعـات تحـت التنفيـذ 128.1 مليار جنيه عام 2017/2018 مقابل 102.2 مليار جنيه عـام 2016/2017 بنسبـــة زيــادة قـــدرهـــا 25.3 ٪ تركزت هذه الـزيـادة في نشـاط النقل والتخزين نتيجة المشروعات القومية للطرق ويـوجـد زيـادة ايضاً في نشاط الكهربـاء والـوساطة المـالية والتأمين والعقارات.
- بلغـت قيمـة المدينون 510.7 مليــار جنيـه عـام 2017/2018 مقابـل 358.4 مليار جنيـه عـام 2016/2017 بنسبة زيــادة قدرهـا 42.5٪ تـركزت هـذه الـزيـادة في أنشطة العقارات والتعـديـن وذلـك نتيجـة التـوســع في البحـث والتنقـيـب للاكتشافات البترولية الجديدة .
- بلغـت قيـمـة إيرادات النشاط الجارى 716.2 مليـار جنيه عام 2017/2018 مقابل 651.6 مليار جنيه عام 2016/2017 بنسبـة زيـادة قـدرهــا 9.9٪ تركزت هــذه الــزيــادة في إيـرادات نشـاط التعديـن وذلك نتيجة إرتفـاع الاسعـار العـالميـة للبترول وإنخفـاض قيمة العملـة المحليـة نتيجـة تحرير سعر الصرف.
- بلـغـت قيـمة متـوسـط أجـــر العـامــل 71.6 ألف جنيـه عــام 2017/2018 مقـابل 56.5 ألف جنيه عام 2016/2017 Text Box: بالأف جنيه بنسبــة زيــادة قــدرهــا 26.7٪ تركــزت هذه الزيـادة في أنشطـة التعدين والادارية وخدمات الدعم بنسبة 31.7٪ ، 60.9 ٪ على التوالي في الـوقـت الـذي انخفض متوسط أجـرالعامل في نشاط الزراعة حيث أنخفض بنسبة قدرها 93.9٪.
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