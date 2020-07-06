شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إيفو: خُمس الشركات الألمانية تخشى عدم النجاة من الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد إيفو الاقتصادي الألماني اليوم الاثنين، إن حوالي خُمس الشركات الألمانية (21 بالمئة) ترى أن أزمة فيروس كورونا تهدد وجودها. وأوضح المعهد أن بواعث القلق تساور على نحو خاص وكلاء السفر والفنادق والمطاعم. وقال ستيفان ساوير الباحث في معهد إيفو "يمكن أن نشهد موجة إفلاسات في الأشهر المقبلة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معهد إيفو: خُمس الشركات الألمانية تخشى عدم النجاة من الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.