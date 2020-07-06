شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد 9200-9700 جنيها من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم الاثنين 6-7-2020 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتراوح سعر طن الأسمنت بين 620 - 670 جنيها من المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها، وسجلت أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه للألف طوبة بينما سجلت أسعار الرمل 60 - 100 جنيه.

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وسجل حديد التسليح سجلت 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 جنيها.

والجدير بالذكر أن صادرات مصر من الأسمنت خلال الربع الأول من 2020 إلى 46 دولة، منها 19 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019 وتتمثل فى "مالطه، الدومنيكان، اريوبا، كندا، غانا، بيرو، بنين، جامبيا، سيراليون، بوركينا فاسو، رواندا، تايلاند، الفلبين، ساحل العاج، مالى، هولندا، المغرب، جامايكا، والنمسا

فيما تراجعت صادرات الأسمنت، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، بنحو 18% لتبلغ 31 مليون دولار، مقابل 38 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019، وفق تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.