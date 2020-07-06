ارتفاع الأسهم الآسيوية وسط تفاؤل بتعافى الاقتصادات من خسائر كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في ختام أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، وسط تفاؤل من قبل المستثمرين حيال حدوث تعافي اقتصادي تدريجي، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي إضافة 4.8 مليون وظيفة خلال الشهر الماضي، وتراجع معدل البطالة إلى 11.1 بالمائة.

وصعد مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.83% مسجلا 22714 نقطة، كما ارتفع مؤشر "شنجهاي" الصيني بنحو 5.71% عند مستوى 3332 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة 1.60% مسجلا 2694 نقطة.وفي الهند، سجل مؤشر "سينكس" ارتفاعا بنسبة 1.61% عند 2694 نقطة.

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وأظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، في حين كان المتوقع إضافة 3 ملايين وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجأت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي .

كما أظهر التقرير الصادر يوم الخميس الماضي، تراجع معدل البطالة لـ 11.1% في يونيو ، بينما كان المتوقع أن يتراجع ل 12.3% فقط بعد إنخفاض في مايو لـ 13.3% من الـ 14.7% التي صعد إليها في إبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا .

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعداد الوظائف بأنها "تاريخية" حيث شهدت قطاعات مختلفة مكاسب في الوظائف.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات البنوك المركزية في كل من أستراليا وماليزيا بشأن أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يبقى بنك أستراليا على المستوى القياسي المنخفض عند 0.25٪ ، بينما يتوقع خبراء أن يقر البنك المركزي في ماليزيا خفض آخر في أسعار الفائدة .