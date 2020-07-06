شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تدريب المرشحين للترقى لوظائف قيادية بالمجتمعات العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ خطته التدريبية للعام التدريبي الحالي 2020/2021 عبر الانترنت في إطار إتباع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث افتتح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز اليوم فاعليات البرنامج التدريبى "الإعداد لشغل الوظائف القيادية "مدير عام"، الذى ينظمه الجهاز فى الفترة من 5 إلى 23 يوليو، لعدد 60 مرشحا للترقي لدرجة "مديرعام" بهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لرفع كفاءة الموظف الحكومي، حيث خصصت محورا كاملا في خطة الإصلاح الإداري التي أقرتها عام 2014 لتنمية وبناء قدرات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن.واستعرض رئيس الجهاز عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض قانون الخدمة المدنية.

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لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن الهيئات ينطبق عليها القانون في حالة خلو لوائحها مما ينظم أمور معينة، وفي هذه الحالة يعتبر قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة لها.وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والدعم التشريعي.

ومن الجدير بالذكر أن الخطة التدريبية تحتوى على حزمة من البرامج التدريبية تتمثل في البرامج التدريبية الأساسية، والبرامج التخصصية، وبرامج القيادات الوسطى والإشرافية وبرامج القيادات العليا وبرامج بداية جديدة وذلك للتخطيط للحياة بعد التقاعد.كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.

وتطرق رئيس الجهاز أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها فى تطوير وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما استعرض مبادرة "كل يوم كتاب" والتى أطلقها الجهاز مطلع شهر أبريل الماضى عبر الرابط http://read.caoa.gov.eg/Default.aspx، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتشجيع موظفى الجهاز الإدارى للدولة على الاستفادة من أوقات فراغهم جراء تنفيذ الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطرق إلى مبادرة "أخدم بلدك بفكرة" والتى تهدف إلى هدف إلى توسيع مشاركة المواطنين فى الشأن العام، ومجابهة التحديات الإدارية التى تواجه الجهاز الإدارى للدولة.الدكتور صالح الشيخ