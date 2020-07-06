انتعاش أسعار النفط بدعم تفاؤل حيال تعافى الطلب على الخام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار النفط انتعاشا بأولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين، بدعم تفاؤل المستثمرين حيال تعافى الطلب على الخام، مع استمرار الدول فى تنفيذ خطط تخفيف قيود الإغلاق واستئناف رحلات الطيران، إلى جانب تحسن ملحوظ بالبيانات الاقتصادية الصادرة عن شهر يونيو بعدد من الاقتصادات العالمية مقارنة بالأشهر السابقة.

ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسى تسليم شهر سبتمبر بنسبة 1.80% إلى 43.57 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.69% إلى 40.93 دولار للبرميل، بعدما كان قد هبط في بداية الجلسة بسبب مخاوف من استمرار تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بعدد من الولايات الأمريكية.



وأظهر تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر يونيو إضافة 4.8 مليون وظيفة خارج القطاع الزراعي، في حين كان المتوقع إضافة 3 ملايين وظيفة فقط بعد إضافة 2.509 مليون وظيفة في مايو فاجأت الأسواق بقدرة سوق العمل على التعافي.

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كما أظهر تراجع معدل البطالة لـ 11.1% في يونيو، بينما كان المتوقع أن يتراجع ل 12.3% فقط بعد انخفاض في مايو لـ 13.3% من الـ 14.7% التي صعد إليها في أبريل نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "إن إعلان اليوم يثبت أن اقتصادنا يزدهر مرة أخرى"، ووصف أعداد الوظائف بأنها تاريخية حيث شهدت قطاعات مختلفة مكاسب في الوظائف.