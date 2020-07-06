شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين مدفوعة بصعود سهمي "الأهلى المتحد" و"جى إف إتش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.11% رابحاً 1.40 نقطة ليصل إلى مستوى 1278.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 208.1 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة زين البحرين، عن تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 13 أغسطس إلى يوم الأحد الموافق 12 يوليو لعام 2020.

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وفي سياق آخر أعلنت شركات البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو، مجموعة البركة المصرفية، مجموعة جي إف إتش المالية، عن عمليتا صنع السوق خلال شهر يونيو لعام 2020.