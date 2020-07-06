شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب مستقرة بمستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار 21 يسجل 796 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بسوق الصاغة استقرارا، وذلك مع ثبات سعر أوقية الذهب عند 1776 دولار، وهو ما انعكس على سعر الذهب بسوق الصاغة مسجلا 796 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 682 جنيه للجرام.

عيار 21 : 796 جنيها للجرام.

عيار 24 : 909 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب : 6636 جنيها.

السعر العالمي : 1776 دولار.

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وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن سعر الذهب عالميا سجل ارتفاع طفيف بسبب التخوف من فيروس كورونا

و محليآ السعر سجل 796 جنيها للجرام متوقعا استمرار التغير في سعر الذهب محليا وعالميا.

وأصابت زيادة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة بعض المتعاملين بالقلق، لكن معظم المستثمرين يراهنون على أن هذا لن يكون كافيا لعرقلة انتعاش أوسع نطاقا في الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين.وصعد نيكي 0.16 في المئة إلى 22341.27 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.18 في المئة إلى 1555.14 نقطة.

وتباينت أسعار النفط يوم الاثنين، إذ ارتفع خام برنت، مدعوما بشح الإمدادات، بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة.

زاد برنت 41 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش بعدما صعد 4.3 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين انخفض الخام الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة عن سعر التسوية السابق يوم الخميس. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو بحسب رويترز.

ومع زيادة حالات الإصابة بكورونا في 39 ولاية امريكية، أظهر تعداد رويترز للإصابات أن 15 ولاية منها سجلت زيادات قياسية في حالات الإصابة المؤكدة في أول أربعة أيام من يوليو .وقال هوي لي الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة ”سيكون هناك تراجع للطلب نوعا ما إذا استمرت زيادة الحالات لأن الناس سيلزمون منازلهم.. وتيرة تعافي الطلب الأمريكي لن تكون بالقوة المتوقعة“.