شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط وسط شكوك حيال الطلب الأمريكى بسبب طفرة إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ ارتفع خام برنت، مدعوما بشخ الإمدادات، بينما نزلت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط نتيجة للمخاوف من أن تكبح زيادة الإصابات بفيروس كورونا الطلب في الولايات المتحدة.

زاد برنت 41 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.21 دولار للبرميل بعدما صعد 4.3 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين انخفض الخام الأمريكي أربعة سنتات أو 0.1 بالمئة عن سعر التسوية السابق يوم الخميس. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الجمعة بمناسبة عطلة الرابع من يوليو.

ومع زيادة حالات الإصابة بكورونا في 39 ولاية امريكية، أظهر تعداد رويترز للإصابات أن 15 ولاية منها سجلت زيادات قياسية في حالات الإصابة المؤكدة في أول أربعة أيام من يوليو.

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وقال هوي لي الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة "سيكون هناك تراجع للطلب نوعا ما إذا استمرت زيادة الحالات لأن الناس سيلزمون منازلهم.. وتيرة تعافي الطلب الأمريكي لن تكون بالقوة المتوقعة".

وقال المحللون في بنك آى.ان.جي إن البيانات من عدة مدن في الولايات المتحدة لا تظهر حتى الآن أي تراجع كبير للحركة على الطرق من أسبوع لآخر.

وقالوا في مذكرة "سنحصل على صورة أوضح لتأثير تشديد القيود في عدة ولايات على الطلب على البنزين من تقرير إدارة معلومات الطاقة هذا الأسبوع".