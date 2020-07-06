شكرا لقرائتكم خبر عن الطلبيات الصناعية فى ألمانيا تظهر تعافيا متوسطا بمايو من أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن طلبيات توريد السلع الصناعية الألمانية ارتفعت في مايو بنسبة 10.4 بالمئة، وذلك من أكبر تراجع لها على الإطلاق منذ بدء السجلات في 1991 في الشهر السابق، إذ بدأ الطلب في التعافي بعد رفع إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
لكن الارتفاع جاء بنسبة أقل من المتوقع في استطلاع أجرته رويترز إذ تنبأ بزيادة 15 بالمئة، مما يشير إلى أن العودة لمستويات ما قبل الأزمة ستكون بطيئة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات المحلية زادت 12.3 بالمئة في حين ارتفعت الطلبيات من الخارج 8.8 بالمئة.
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