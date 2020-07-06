شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات المركزى يطلق تسهيل إيداع لليلة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الاثنين إنه سيطلق تسهيل إيداع جديدا لأجل ليلة واحدة من 12 يوليو ليصبح مؤشرا على السياسة النقدية للبنك.

سيسمح التسهيل الجديد للبنوك التقليدية العاملة في دولة الإمارات بإيداع سيولتها الفائضة لدى البنك المركزي "على أساس الليلة الواحدة".

وأوضح البنك أنه "سوف تكون ھذه التسھیلات أداة أساسیة لإدارة فائض السیولة لدى القطاع المصرفي في دولة الإمارات، وذلك قبل إطلاق برنامج الأذونات النقدیة، وسوف تحل محل إصدار شھادات الإیداع لفترة استحقاق أسبوع واحد".

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وسيتحدد الموقف العام للسياسة النقدية للبنك المركزي من خلال سعر الفائدة على التسهيل الجديد، والذي سيصبح سعر الفائدة الرئيسي ويشار إليه باعتباره "سعر الأساس".

وقال البنك المركزي إنه يتوقع في الظروف العادية "أن تتماشى أسعار سوق النقد لليلة واحدة مع سعر الأساس" الذي سيكون مرتبطا بسعر فائدة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على الاحتياطيات الفائضة.

وقال عبد الحميد سعيد، محافظ البنك المركزي، "يعكس تقدیم ھذه التسھیلات الجدیدة جھود المصرف المركزي المتواصلة الرامیة إلى تحقیق أھداف سیاسته النقدیة وتطویر سوق النقد في دولة الإمارات".