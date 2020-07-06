شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في شهرين أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأدنى له منذ السابع من أيار/مايو أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قيل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:00 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 107.69 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.49 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.77، بينما حقق الأدنى له عند 107.46، مع العلم، أن الزوج استهل التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 107.51.

هذا ويترقب المستثمرين صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقارنة بما قيمته 46.7 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 37.5 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند 45.4 في أيار/مايو.

Advertisements

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو الخميس الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 11.1% مقابل 13.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 12.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 4,800 ألف وظيفة مقابل 2,699 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لخلق 3,037 ألف.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الأسبوع الماضي اتساع التراجع إلى 1.2% مقابل 1.0% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو تراجعاً بواقع 55 ألف طلب إلى 1,427 ألف طلب مقابل 1,482 ألف طلب في القراءة السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة، ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 11.25 مليون ولقي 528,204 شخص مصرعهم في 216 دولة.