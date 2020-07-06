شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأدنى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 22 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ الثالث من الشهر ذاته أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.37% إلى مستويات 1.1290، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1243 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1293، بينما حقق الأدنى له عند 1.1241، مع العلم، أن الزوج استهل التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1248.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 15.1% مقابل تراجع 25.8% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 28.0% مقابل 36.6%، وذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 10.8 مقابل 24.8 في حزيران/يونيو.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة أيضا لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس اتساع ارتفاعاً 15.0% مقابل تراجع 11.7% في نيسان/أبريل وعكست آنذاك أكبر تراجع منذ بداء نشأة الاتحاد الأوروبي في مطلع عام 1999، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 7.5% مقابل 19.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال خطابها في البرلمان الأوروبي بأن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تستعد في الوقت الراهن لإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق، مع تطرقها لكون اقتصاديات منطقة اليورو تأثرت ولا تزال تتأثر بشدة من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقارنة بما قيمته 46.7 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 37.5 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند 45.4 في أيار/مايو.