شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في تسعة أعوام متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر 2011 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الثاني من حزيران/يونيو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.38% لتتداول عند 1,780.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,787.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,790.00$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.22% إلى 96.96 مقارنة بالافتتاحية عند 97.18.

هذا ويترقب المستثمرين صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقارنة بما قيمته 46.7 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 37.5 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند 45.4 في أيار/مايو.

Advertisements

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر حزيران/يونيو الخميس الماضي تراجع معدلات البطالة إلى 11.1% مقابل 13.3% في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 12.4%، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية خلق 4,800 ألف وظيفة مقابل 2,699 ألف وظيفة مضافة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لخلق 3,037 ألف.

وفي نفس السياق، فقد أظهرت قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة الأسبوع الماضي اتساع التراجع إلى 1.2% مقابل 1.0% في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.8%. وجاء ذلك بالتزامن مع مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو تراجعاً بواقع 55 ألف طلب إلى 1,427 ألف طلب مقابل 1,482 ألف طلب في القراءة السابقة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة السابقة ما يعد رقم قياسي، وذلك وسط ارتفاع عدد الحالات في الولايات الأمريكية المكتظة بالسكان مثل فلوريدا، تكساس وكاليفورنيا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة، ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 11.25 مليون ولقي 528,204 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، تشهد مؤشرات الأسهم الآسيوية مكاسب موسعة بقيادة مؤشرات الأسهم الصينية مع تطلع المستثمرين لمضي بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قدماً في تخفيف السياسة النقدية عن طريق الائتمان والتوسع النقدي، وذلك في ظلال انتعاش شهية المخاطرة في الدولة الأقل تأثيراً بانتشار فيروس كورونا في الوقت الراهن، الأمر الذي يلقي بظلاله سلباً على أداء أسعار الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار.