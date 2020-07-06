شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات الأسهم الصينية بأكثر من 4% لتقود مسيرات المكاسب في مؤشرات الأسهم الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر بقيادة مؤشرات الأسهم الصينية التي ارتفعت بأكثر من أربعة بالمائة اليوم الاثنين لتقود مسيرات المكاسب مع تطلع المستثمرين لمضي بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قدماً في تخفيف السياسة النقدية عن طريق الائتمان والتوسع النقدي ووسط انتعاش شهية المخاطرة في الدولة الأقل تأثيراً بانتشار فيروس كورونا في الوقت الراهن.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أسعار السلع لشهر حزيران/يونيو والتي أظهرت تراجعاً 0.7% مقابل ارتفاع 1.1% في أيار/مايو الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر، وجاء ذلك قبل نشهد عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 1.2% في أيار/مايو.

كما تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أوضحت ارتفاعاً 42.0% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو. بخلاف ذلك تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا فقد تابعنا السبت الماضي أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه تم التأكيد على أكثر من 200 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي على مدى 24 ساعة السابقة والذي يعد رقم قياسي، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 11.25 مليون ولقي 528,204 شخص مصرعهم في 216 دولة.

Advertisements

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 1.49% ليربح 23.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,575.52، وارتفاع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.61% ليربح هو الأخر 359.38 نقطة ويصل إلى المستوى 22,665.86.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 4.28% ليربح 189.08 نقطة ويصل إلى المستوى 4,608.68، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 4.24% ليربح هو لأخر 133.78 نقطة ويصل إلى المستوى 3,286.60.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 3.39% ليربح 860.12 نقطة ويصل إلى المستوى 26,233.24، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.68% ليربح هو الأخر 36.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,188.66.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 0.52% ليربح 59.99 نقطة ويصل إلى المستوى 11,618.69، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 14.62 نقطة ويصل إلى المستوى 6,072.50.