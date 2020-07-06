شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة السادسة على التوالي للأعلى له في أسبوعين أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 23 من حزيران/يونيو الماضي، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من الشهر ذاته أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:57 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.49% إلى مستويات 0.6965 والتي تعد أعلى مستوى للزوج في أسبوعين وخلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6631، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6925، مع العلم، أن الزوج استهل التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6939.

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هذا وتابعنا كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 1.2% في أيار/مايو، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.1%. وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر إعلانات التوظيف والتي أوضحت ارتفاعاً 42.0% مقابل تراجع 0.3% في أيار/مايو. وتتطلع الأسواق غداً لقرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي وكشف المركزي الاسترالي عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%،

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 47.0 مقارنة بما قيمته 46.7 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 37.5 في أيار/مايو، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 50.0 مقابل انكماش عند 45.4 في أيار/مايو.