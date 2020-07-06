شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالارتفاع- تحليل - 6-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج قوة دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 120.55 لنلاحظ تشكيله مؤخرا لاندفاع صاعد قوي مسجلا بذلك مستوى 121.50, استمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية سيزيد من فرص انجذابه نحو الأهداف الرئيسية والتي تتمركز حول 121.80 و 122.50 على التوالي.

نلاحظ من الرسم المرفق تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو دعم القناة الصاعدة ليزيد ذلك من قوته وليؤكد احتجاز التداولات ضمن النطاق الصاعد لحين الوصول نحو المحطات الإيجابية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.20 و 122.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد