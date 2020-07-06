شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستغل العزم الايجابي-تحليل - 6-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج تداولاته لهذا اليوم بتشكيل موجه صاعدة ليكرر بذلك الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد والمقترح سابقا, نذكر بأهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 133.70 ولنتوقع اندفاعه قريبا نحو 135.70 وصولا للحاجز المستقر عند 136.65.
بالإضافة إلى ما سبق, نشير إلى أن نجاح وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليؤكد بذلك استعداده لتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.70 و 135.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الباوند مقابل الين يستغل العزم الايجابي-تحليل - 6-7-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.