شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستغل العزم الايجابي-تحليل - 6-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج تداولاته لهذا اليوم بتشكيل موجه صاعدة ليكرر بذلك الضغط على محور المتوسط المتحرك 55 بهدف إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد والمقترح سابقا, نذكر بأهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 133.70 ولنتوقع اندفاعه قريبا نحو 135.70 وصولا للحاجز المستقر عند 136.65.

بالإضافة إلى ما سبق, نشير إلى أن نجاح وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليؤكد بذلك استعداده لتسجيل الأهداف الإضافية المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.70 و 135.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد