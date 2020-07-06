شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقاوم الضغوط السلبية– تحليل - 6-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بمقاومة الضغوط السلبية الناتجة عن هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز قوي عند 870.00 لنلاحظ تقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المحوري الممتد نحو 765.00. نتوقع استمرار تشكيل السعر حاليا لتداولات جانبية لحين تجميعه للعزم الإيجابي والذي سيمكنه بتجديد المحاولات الصاعدة باختراق المتوسط المتحرك 55 والبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية الرئيسية المستقرة عند 910.00 و 980.00 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 780.00 و 850.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يقاوم الضغوط السلبية– تحليل - 6-7-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.